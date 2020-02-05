Представитель IBU посетит антидопинговый семинар для российских биатлонистов

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Представитель Международного союза биатлонистов (IBU) посетит один из ближайших антидопинговых семинаров для российских биатлонистов, который проведет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В среду в Москве состоялось заседание рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР) в IBU.

"РУСАДА по-прежнему принимает участие в заседаниях рабочей группы, поскольку существует целый ряд критериев, которые возможно выполнить только совместными действиями. Это касается и образовательных программ. В ближайшие месяц-полтора одну из образовательных программ намерен посетить представитель IBU. Это говорит о том, что международная федерация серьезно относится к этому вопросу, подходит к нему не формально", - сказала Пахноцкая.

Рабочая группа отслеживает выполнение дорожной карты по восстановлению прав СБР.

СБР был поражен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить международные соревнования и иметь своих представителей в IBU. В октябре конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.

В следующий раз конгресс IBU сможет рассмотреть статус СБР осенью 2020 года на заседании в Праге.