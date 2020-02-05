Исполнительный директор СБР: мы выполнили существенную часть условий для восстановления

"Встреча носила сугубо рабочий характер, мы обсуждали план действий на текущий год, - сказал Голиков. - Было подтверждено, что существенная часть критериев выполнена. Да, на конгрессе было объявлено, что выполнена только половина, однако это дискуссионный вопрос. Дело в том, что критерии, которые касаются антидопингового образования и тестирования спортсменов, должны выполняться непрерывно, у них нет временных рамок".

"Мы больших проблем не видим, все последние встречи прошли в позитивном ключе, члены рабочей группы настроены на конструктив, наши подходы совпадают. Сейчас все упирается во время, когда решится важный вопрос - соответствия РУСАДА (Российского антидопингового агентства) кодексу WADA (Всемирного антидопингового агентства). Все решится по итогам судебных разбирательств, но мы пытаемся найти выход из ситуации вне зависимости от того, как будут развиваться события. Ведь ситуация парадоксальная: претензий с точки зрения текущей деятельности к РУСАДА нет, но организации грозит несоответствие".

СБР был поражен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить международные соревнования и иметь своих представителей в Международном союзе биатлонистов (IBU). В октябре конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.

В следующий раз конгресс IBU сможет рассмотреть статус СБР осенью 2020 года на заседании в Праге. Процесс восстановления СБР может затянуться, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с решением исполкома WADA лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу. Сохранение прав РУСАДА является одним из 12 условий дорожной карты по восстановлению СБР, утвержденной IBU.