Союз биатлонистов России должен будет компенсировать IBU более €170 тыс.

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) должен будет компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) более €170 тыс. для выполнения одного из условий восстановления своих прав. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор СБР Сергей Голиков по итогам встречи рабочей группы по восстановлению полноправного членства национальной федерации.

"Окончательной суммы компенсации пока нет, цифры гуляют. Изначально IBU насчитал нам €700 тыс., и на момент проведения конгресса [в середине октября прошлого года] оставалось погасить еще 170 тысяч. Но надо понимать следующее: эта цифра была не окончательной, потому что программа антидопингового тестирования завершилась только 31 октября. Плюс добавятся расходы, связанные с услугами сторонних организаций", - сказал Голиков.

"Нам сообщили, что сумму, которая бы отражала расходы по состоянию на сегодня, нам пришлют в ближайшее время. Мы изучим ее и обсудим во время предстоящего чемпионата мира. Пока точная сумма неизвестна, но она, понятно, будет превышать €170 тыс.", - пояснил он.

СБР был поражен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации. В октябре конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.

В следующий раз конгресс IBU сможет рассмотреть статус СБР осенью 2020 года на заседании в Праге.