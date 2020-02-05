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Летние неолимпийские виды спорта

Мини-футбольный клуб КПРФ встретится с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов

В другой полуфинальной встрече сыграют "Тюмень" и "Мурсия"

ТАСС, 5 февраля. Российский мини-футбольный клуб КПРФ сыграет с испанской "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в Минске.

В другой полуфинальной встрече сыграют "Тюмень" (Россия) - "Мурсия" (Испания).

Полуфинальные встречи пройдут на паркете "Минск-Арены" 24 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 26 апреля.

КПРФ и "Тюмень" ранее не участвовали в финальной стадии Лиги чемпионов. "Мурсия" доходила до этой стадии дважды и не побеждала в турнире, "Барселона" выходила шесть раз и дважды (2012, 2014) становилась победителем турнира. Российские клубы трижды выигрывали турнир, по разу это смогли сделать московское "Динамо" (2007), екатеринбургский клуб "ВИЗ-Синара" (2008) и югорский "Газпром-Югра" (2016).

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Летние неолимпийские виды спорта
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