Кириленко: Мозгов войдет в число кандидатов в сборную России, если будет готов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская федерация баскетбола (РФБ) может вернуть игрока подмосковных "Химок" Тимофея Мозгова в список кандидатов в сборную России, когда тот восстановится от травмы. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

"Мозгова исключили на ближайшее окно. А если он будет готов - его включат обратно", - сказал Кириленко.

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменял центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.

31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с "Химками", с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон НБА.