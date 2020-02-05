"Спартак" в серии пенальти уступил "Локомотиву" в матче предсезонного турнира в Катаре

ТАСС, 5 февраля. Московский "Спартак" уступил столичному "Локомотиву" со счетом 1:1 (2:4 по пенальти) во втором туре Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.

В основное время в составе "Спартака" отличился Илья Гапонов (49-я минута), у "Локомотива" мяч забил Владислав Игнатьев (29). На 90-й минуте в "Локомотиве" произошла замена голкипера, вместо Антона Коченкова на поле появился Никита Медведев.

В составе "Спартака" послематчевые удары реализовали Айртон и Резиуан Мирзов, удары Максима Глушенкова и Алекса Крала отразил Медведев. У "Локомотива" пенальти забили Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, удар Бенедикта Хёведеса отбил голкипер "Спартака" Артем Ребров.

После двух туров "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. "Локомотив" находится на третьем месте (3), уступая "Ростову", также набравшему 3 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербский "Партизан" занимает четвертую позицию (2).

В третьем туре "Спартак" сыграет с "Партизаном" 8 февраля, на следующий день "Ростов" встретится с "Локомотивом".