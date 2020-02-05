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ММА

Российские бойцы Нагибин и Канунников выступят в отборе в лигу PFL

Турнир пройдет 22 февраля в Екатеринбурге

ТАСС, 5 февраля. Российские бойцы Тимур Нагибин и Владимир Канунников выступят в квалификационном турнире в организацию Professional Fighters League (PFL). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации RCC, которая стала сопромоутером турнира.

Отбор в лигу PFL будет состоять из двух полуфинальных и одного финального поединка.

В первом полуфинале встретятся россиянин Нагибин и представитель Казахстана Муратбек Касымбай, во втором - Канунников и еще один боец из России Михаил Одинцов. Финал пройдет в тот же вечер, 22 февраля в Екатеринбурге.

PFL ежегодно проводит Гран-при в нескольких весовых категориях, победитель в каждой из которых получает $1 млн. Отборочный турнир в лигу пройдет впервые.

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