Российские бойцы Нагибин и Канунников выступят в отборе в лигу PFL

ТАСС, 5 февраля. Российские бойцы Тимур Нагибин и Владимир Канунников выступят в квалификационном турнире в организацию Professional Fighters League (PFL). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации RCC, которая стала сопромоутером турнира.

Отбор в лигу PFL будет состоять из двух полуфинальных и одного финального поединка.

В первом полуфинале встретятся россиянин Нагибин и представитель Казахстана Муратбек Касымбай, во втором - Канунников и еще один боец из России Михаил Одинцов. Финал пройдет в тот же вечер, 22 февраля в Екатеринбурге.

PFL ежегодно проводит Гран-при в нескольких весовых категориях, победитель в каждой из которых получает $1 млн. Отборочный турнир в лигу пройдет впервые.