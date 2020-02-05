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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава USADA считает, что CAS вынесет решение по российскому спорту после Олимпиады-2020

Трэвис Тайгарт высказал это мнение, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США
Глава USADA Трэвис Тайгарт EPA/VALENTIN FLAURAUD
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Глава USADA Трэвис Тайгарт
© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту может быть вынесено после Олимпийских игр 2020 года в Токио. Такое мнение высказал в среду глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, выступая на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США, который, в частности, занимается вопросами спорта в стране.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS в Лозанне. Помимо РУСАДА и WADA, в нем примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, напомнил Тайгарт, недавно заявил, что Россия "не понесет никаких последствий, пока CAS не вынесет решение по делу". "Оно [решение], как мы понимаем, не будет вынесено вовремя, чтобы избежать дискредитации Игр в Токио этим летом. Президент МОК также недавно заявил, что к любым спортсменам, которые начнут протестовать во время Игр, будут применяться жесткие наказания", - сказал Тайгарт на слушаниях, посвященных вопросам честности в спорте.

"Посыл очевиден - российское дело не будет завершено до Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут этим летом в Токио. Предупредительный сигнал со стороны президента МОК в адрес спортсменов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен, - отметил глава USADA. - Безусловно, история будет строго судить эти решения". Тайгарт не впервые выступает с критикой российского спорта, ранее он заявлял ТАСС, что судебные слушания должны проходить открыто.

РУСАДА было лишено соответствия по причине манипуляций, которые велись с базой данных московской лаборатории. Их целью, по мнению WADA, было скрыть нарушения российским спортсменами антидопинговых правил за период с 2012 по 2015 год.

Российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
СШАРоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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