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Еврокубки

УНИКС победил "Ритас" в домашнем матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 82:69

ТАСС, 5 февраля. Казанский УНИКС обыграл литовский "Ритас" со счетом 82:69 в домашнем матче пятого тура топ-16 баскетбольного Еврокубка. Встреча прошла на паркете казанской арены "Баскет-холл".

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 24 очка. В составе гостей больше всего очков набрали Пако Круз и Кэмерон Бэйрстоу (по 14).

После пяти игр УНИКС возглавляет группу G, победив в трех матчах. Имеющие по две победы после четырех игр "Монако" и турецкий "Галатасарай" занимают второе и третье место в квартете. "Ритас" расположился на четвертой позиции - две победы после пяти матчей. Лучшие две команды группы выйдут в 1/4 финала турнира.

В следующем туре УНИКС 4 марта сыграет в гостях с "Монако".

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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