"Зенит" проиграл "Фенербахче" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 февраля. Российский "Зенит" (Санкт-Петербург) дома уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 68:73 в матче 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошел в Санкт-Петербурге в присутствии 4196 зрителей.

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты "Зенита" Густаво Айон и Остин Холлинс, набравшие по 16 очков. В составе турецкой команды больше всех очков набрал Лео Вестерман (13).

В турнирной таблице Евролиги "Зенит" занимает 17-е место, имея в активе семь побед в 23 матчах. "Фенербахче" идет на восьмой строчке, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений.

В следующем туре Евролиги "Зенит" в гостях сыграет с греческим "Панатинаикосом" 7 февраля, "Фенербахче" в этот же день примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива.