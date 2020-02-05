{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

"Зенит" проиграл "Фенербахче" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 68:73
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 5 февраля. Российский "Зенит" (Санкт-Петербург) дома уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 68:73 в матче 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошел в Санкт-Петербурге в присутствии 4196 зрителей.

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты "Зенита" Густаво Айон и Остин Холлинс, набравшие по 16 очков. В составе турецкой команды больше всех очков набрал Лео Вестерман (13).

В турнирной таблице Евролиги "Зенит" занимает 17-е место, имея в активе семь побед в 23 матчах. "Фенербахче" идет на восьмой строчке, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений.

В следующем туре Евролиги "Зенит" в гостях сыграет с греческим "Панатинаикосом" 7 февраля, "Фенербахче" в этот же день примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Заседание исполкома РФС перенесено на 13 февраля
Изначально оно было запланировано на 11 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС