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Еврокубки

Дабл-дабл Шведа не помог "Химкам" обыграть "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча закончилась со счетом 80:77 в пользу клуба из Тель-Авива

ТАСС, 6 февраля. Российские "Химки" уступили израильскому "Маккаби" со счетом 77:80 в гостевом матче 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве в присутствии 10470 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал защитник израильского клуба Элайджа Брайант, набравший 20 очков. Разыгрывающий "Химок" Алексей Швед сделал дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 10 результативных передач.

"Химки" занимают 11 место в турнирной таблице Евролиги, одержав 9 побед в 23 матчах. "Маккаби" находится на пятой позиции с 15 победами после 23 игр.

В следующем туре Евролиги "Химки" дома встретятся с сербской "Црвеной Звездой" 7 февраля. В этот же день "Маккаби" в гостях сыграет с турецким "Фенербахче".

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