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Шведские хоккейные игры

Сборная России матчем с командой Финляндии стартует на Шведских хоккейных играх

Встреча пройдет в Хельсинки, начало - 19:30 мск

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России стартует на Шведских хоккейных играх вынесенным матчем с командой Финляндии в Хельсинки. Среди подопечных Алексея Кудашова нет ни одного игрока старше 29 лет, при этом в составе присутствуют шесть серебряных призеров молодежного чемпионата мира.

В финскую столицу прибыли 26 игроков. В состав вошли вратари Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА), защитники Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Григорий Дронов ("Металлург") и Андрей Миронов ("Динамо", Москва), нападающие Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Артем Швец-Роговой (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков (оба - ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь"), Павел Порядин ("Нефтехимик") и Иван Игумнов ("Динамо", Москва). Швец-Роговой, Игумнов и Порядин заменили травмированных вице-чемпиона мира среди молодежных команд Дмитрия Воронкова и московского армейца Сергея Толчинского.

Капитаном сборной России стал Киселевич, его ассистентами - Рафиков, Миронов и Голышев. Большинство игроков команды ранее выступали за молодежную сборную России, возглавляемую Валерием Брагиным. Специалист в конце января вошел в тренерский штаб национальной команды и занял пост старшего тренера. Возможности многих из хоккеистов ему хорошо известны, в том числе Марченко, Морозова, Подколзина, Романова, Галенюка и Денисенко, которые в составе молодежной сборной России в начале января завоевали серебряные медали чемпионата мира в Чехии, уступив в финале канадцам со счетом 3:4.

В среду российские хоккеисты провели тренировку в Финляндии. Занятие прошло на льду арены "Хельсинки", являющейся домашней площадкой местного клуба ХИФК. Там же тренировались и финны, у которых в составе есть два игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - форварды Тему Пулккинен ("Динамо", Москва) и Йори Лехтеря (СКА).

Матч между сборными Финляндии и России начнется в 19:30 мск. После этого россияне переедут в Стокгольм, где 8 февраля сыграют с хозяевами турнира (18:15 мск). В заключительный день подопечные Кудашова встретятся с чехами (14:15 мск).

В общем зачете Евротура сборная России занимает третье место, набрав семь очков, столько же в активе шведов, но российские хоккеисты опережают скандинавов за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. Лидирует в таблице сборная Чехии, опережающая при равенстве очков (11) финнов по дополнительным показателям. До чемпионата мира всем четырем сборным останется провести заключительный этап Евротура - Чешские игры. Он пройдет с 30 апреля по 3 мая.

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Шведские хоккейные игры
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