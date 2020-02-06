"Челси" сыграет с "Ливерпулем" в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

ТАСС, 6 февраля. Футбольный клуб "Челси" встретится с "Ливерпулем" на стадии 1/8 финала Кубка Англии. Об этом стало известно по итогам жеребьевки турнира.

Последним участником 1/8 финала стал "Тоттенхэм", который в среду победил "Саутгемптон" в переигровке. Встреча завершилась со счетом 3:2. Подопечные Жозе Моуринью за выход в четвертьфинал поборются с "Норвичем". Также в 1/8 финала между собой сыграют "Шеффилд Уэнсдей" и "Манчестер Сити", "Рединг" и "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Ньюкасл", "Лестер" и "Бирмингем", "Дерби Каунти" и "Манчестер Юнайтед", "Портсмут" и "Арсенал".

Встречи пройдут с 2 по 5 марта. Со стадии 1/8 финала переигровок в случае ничейного результата не будет, команды сначала проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если победитель вновь не будет выявлен, тогда арбитры назначат серию пенальти.

Действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В финале прошлого розыгрыша команда обыграла "Уотфорд" со счетом 6:0.