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Массовый спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион Фара не выступит на Лондонском полумарафоне

Британец является двукратным победителем данного забега
Мо Фара Richard Sellers/PA via AP
Описание
Мо Фара
© Richard Sellers/PA via AP

ТАСС, 6 февраля. Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге британец Мо Фара не сможет выступить на Лондонском полумарафоне из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

После чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года Фара принял решение выступать только на марафонских и полумарафонских дистанциях. Ранее он заявил, что хочет принять участие в Олимпиаде 2020 года. Фара является двукратным победителем Лондонского полумарафона. Сообщается, что у 36-летнего британца есть незначительное повреждение ахиллова сухожилия.

"Я действительно с нетерпением ждал возможности снова выступить на этих соревнованиях. Все знают, как сильно я люблю забеги в Лондоне, но мой приоритет - быть в форме, быть здоровым и конкурентоспособным в течение сезона. По этой причине мне пришлось принять непростое решение об отказе от забега. Однако надеюсь вернуться в 2021 году", - сказал Фара.

Фара по два раза побеждал на Олимпийских играх на дистанциях 5000 и 10000 м. Также он является шестикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

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