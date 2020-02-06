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НХЛ

Бучневич принес победу "Рейнджерс" в матче НХЛ против "Торонто"

Встреча завершилась со счетом 5:3
Павел Бучневич AP Photo/Paul Sancya
Описание
Павел Бучневич
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 6 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей отличились Филип Хитил (9-я минута), Мика Зибанежад (17:18), Крис Крайдер (17:24), российский форвард Павел Бучневич (38) и Грег Маккегг (60). Бучневич также отметился результативными передачами в эпизодах с голами Крайдера и Маккегга.

Российский нападающий Артемий Панарин очков во встрече не набрал, в его активе 71 (27 шайб + 44 передачи) балл за результативность в сезоне. Бучневич набрал 31 (11+20) очко в регулярном чемпионате. Ворота "Рейнджерс" в прошедшем матче защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, он провел пятую игру в НХЛ. Шестеркин стал вторым вратарем в истории "Рейнджерс", который смог одержать четыре победы в первых пяти матчах в НХЛ, первым был Кэм Тальбо.

У проигравших отличились Джон Таварес (8) и Остон Мэттьюс (37, 57). Лучшим игроком матча стал Зибанежад (1+1). Второй звездой был признан Крайдер (1+1), третьей - Бучневич (1+2).

"Торонто" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах. "Рейнджерс" занимают 12-ю строчку, имея в активе 56 очков в 52 встречах.

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