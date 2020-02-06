МПК остался доволен готовностью Сахалина к этапу Кубка мира по горнолыжному спорту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) доволен степенью готовности Сахалина к проведению первого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения, а также готов в дальнейшем рекомендовать регион в качестве площадки для организации соревнований. Об этом в четверг в Южно-Сахалинске заявил журналистам генеральный директор МПК по зимним видам спорта Димитрие Лазовски во время пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию.

Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске на склонах спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" с 9 по 21 февраля. Этап Кубка мира соберет на одной площадке несколько десятков спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения и их сопровождающих из 10 стран мира. В программе состязаний пять дисциплин - слалом-гигант, слалом, супер-гигант, супер-комбинация, скоростной спуск. На организацию соревнований из областного бюджета было выделено 48,5 млн рублей.

"У нас хорошие планы на Сахалин. После соревнований будет проведен анализ, и мы будем готовы дать рекомендации для проведения в Сахалинской области других этапов Кубка мира и подобных международных соревнований", - заявил Лазовски.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции министра спорта Сахалинской области Сергея Буренкова, в настоящее время регион полностью готов к проведению масштабных соревнований. Он рассказал, что в этапе Кубка мира в Южно-Сахалинске примут участие 40 спортсменов из России, США, Норвегии, Франции, Австрии, Польши, Италии, Швейцарии, Финляндии и Словакии. С учетом всех представителей команд общее количество гостей составит более 100 человек.

"У нас обеспечена возможность для телетрансляции. Мы уверены, что очень большое количество жителей нашей планеты смогут посмотреть, как на Сахалине проводятся соревнования. Помимо этого, организована работа волонтерского корпуса и автотранспорта. Что касается безопасности, то достаточно серьезные силы привлечены со стороны УМВД. Также в обеспечении безопасности примут участие контролеры-распорядители и представители частных охранных компаний. Остались считанные дни, когда впервые в истории нашего региона мы примем такое масштабное мероприятие, как этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту. Это действительно знаковое для нас событие, поскольку доверие, которое оказали нам коллеги из Международного паралимпийского комитета, дорогого стоит. К соревнованиям мы готовились на протяжении всего прошлого года", - отметил Буренков.

Помимо самих соревнований, в рамках этапа Кубка мира пройдут обучающие семинары для тренеров и спортсменов. Организационным сопровождением будут заниматься Минспорт России, Паралимпийский комитет России и Международный паралимпийский комитет. Будет организована видеотрансляция в 40 странах.

СТК "Горный воздух"

Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины были построены на территории курорта еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город - кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года. В следующие десятилетия комплекс несколько раз реконструировался, однако в 1990-е годы туристическая база пришла в запустение и была возрождена только в середине 2000-х годов. В настоящее время горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточной Сахалинской области и известен далеко за пределами региона.

В 2016 году курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В этом году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте СТК "Горный воздух" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.