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НБА

Баскетболист "Мемфиса" Игудала перейдет в "Майами"

Защитник подпишет контракт на два года с зарплатой в $30 млн
Андре Игудала AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Андре Игудала
© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 6 февраля. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис" Андре Игудала станет игроком "Майами" в результате обмена. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Игудала подпишет контракт с "Майами" сроком на два года и получит $30 млн. По информации источника, в обратном направлении последует разыгрывающий Джастис Уинслоу.

36-летний Игудала летом 2019 года подписал контракт с "Мемфисом". Защитник до сих пор не провел ни одного матча в составе команды. Ранее сообщалось, что Игудала пропустит весь сезон, если его не обменяют в другой клуб. Ранее он выступал за "Голден Стэйт", "Денвер" и "Филадельфию".

Защитник является трехкратным чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт" (2015, 2017, 2018). Выступая за сборную США, Игудала завоевал золотые медали Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2010 года.

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