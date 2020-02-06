Баскетболист "Мемфиса" Игудала перейдет в "Майами"

ТАСС, 6 февраля. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис" Андре Игудала станет игроком "Майами" в результате обмена. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Игудала подпишет контракт с "Майами" сроком на два года и получит $30 млн. По информации источника, в обратном направлении последует разыгрывающий Джастис Уинслоу.

36-летний Игудала летом 2019 года подписал контракт с "Мемфисом". Защитник до сих пор не провел ни одного матча в составе команды. Ранее сообщалось, что Игудала пропустит весь сезон, если его не обменяют в другой клуб. Ранее он выступал за "Голден Стэйт", "Денвер" и "Филадельфию".

Защитник является трехкратным чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт" (2015, 2017, 2018). Выступая за сборную США, Игудала завоевал золотые медали Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2010 года.