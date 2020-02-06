Дорогу молодым. Сборная России сыграет на Шведских хоккейных играх

В национальную команду были вызваны сразу семь хоккеистов, которые в начале января стали финалистами первенства мира в Чехии

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в экспериментальном составе сыграет на Шведских играх в Хельсинки и Стокгольме. По сравнению с Кубком Первого канала в составе россиян довольно много молодых хоккеистов, в свое время поигравших за молодежную сборную. Февральский этап Евротура тренерский штаб российской команды обычно использует, чтобы посмотреть в деле молодежь, в том числе тех, кто блеснул на последнем чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет. В этот раз в национальную команду были вызваны сразу семь хоккеистов, которые в начале января стали финалистами первенства мира в Чехии.

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В Финляндии и Швеции сыграют защитники Александр Романов (ЦСКА), вошедший в символическую сборную того турнира, Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА) и Григорий Денисенко ("Локомотив"). На Евротуре должен был сыграть и Дмитрий Воронков из "Ак Барса", однако поехать он не смог из-за травмы. В СКА Подколзин, Морозов и Марченко играют вместе в четвертом звене. На первой тренировке в Хельсинки они занимались в одной тройке и с большой долей вероятности в этом сочетании сыграют с финнами. На это намекнул и старший тренер сборной России Валерий Брагин, возглавляющий молодежную сборную. "У нас полностью играет звено из СКА, какие-то связки посмотрим. Одно звено в полном составе, есть армейская связка [Максима] Мамина и [Александра] Шарова, которые с детства вместе играли", - сказал Брагин. Что касается других сочетаний в сборной, то проглядываются клубные связки: Денисенко играет в звене с одноклубником по "Локомотиву" Артуром Каюмовым, а форвард ЦСКА Мамин - с одноклубником Андреем Светлаковым. Вполне возможно, что вне заявки на матч с финнами окажутся Иван Игумнов ("Динамо", Москва), Павел Порядин ("Нефтехимик"), которые вместе с Артемом Швецом-Роговым заменили Сергея Толчинского и Воронкова, а также Павел Кудрявцев из "Локомотива". Системные финны Шведские игры станут дебютными для Брагина в новом качестве. Его приход в команду логичен, учитывая, что большинство хоккеистов в составе играли у него в молодежной сборной в течение последних 10 лет. Самыми старшими в команде являются чемпион мира среди молодежи 2011 года вратарь Игорь Бобков и олимпийский чемпион Пхёнчхана защитник Богдан Киселевич, им по 29 лет.

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Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА), защитники Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Григорий Дронов ("Металлург") и Андрей Миронов ("Динамо", Москва), нападающие Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Артем Швец-Роговой (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков (оба - ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь"), Павел Порядин ("Нефтехимик"), Иван Игумнов ("Динамо", Москва). В составе немало финалистов молодежных мировых первенств: кроме игроков последнего турнира, есть серебряные призеры чемпионата мира - 2015 Рафиков, Голышев, Мамин и Шаров, а также игравшие в финалах турниров 2012 и 2016 годов соответственно Сергеев и Светлаков. Капитаном команды будет Киселевич, его ассистентами - Рафиков, Миронов и Голышев. "У нас молодая, перспективная команда, очень хочется посмотреть ее в деле на таком уровне. Практически вся команда прошла через молодежную сборную, поэтому хорошие ощущения с их и с моей стороны. У нас был такой диалог, повспоминали кое-что, и сейчас самое главное - подготовиться к игре", - подчеркнул Брагин. Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, команда которого четыре года назад в Хельсинки обыграла сборную Брагина в финале молодежного мирового первенства, отметил, что россияне, собрав в команде молодых игроков, решили пойти по пути финнов. "Это интересно, когда в составе команды немало молодежи. Обычно все берут опытных хоккеистов, сейчас тренеры соперника сделали так, как обычно делаем мы, решив дать больше игрового времени молодым", - сказал Ялонен.

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В составе финнов только два представителя Континентальной хоккейной лиги: нападающие Тему Пулккинен из московского "Динамо" и Йори Лехтеря из СКА. Первоначально в списке был и вратарь "Сибири" Харри Сятери, но на турнире он не сыграет. Ялонен вызвал на Шведские игры хоккеистов, выступающих преимущественно в местных и шведских клубах, есть среди них и представитель чемпионата Швейцарии. "У нас есть своя система выбора игроков, мы не используем одних и тех же на трех этапах Евротура подряд", - отметил тренер. По словам главного тренера сборной России Алексея Кудашова, финнов стоит опасаться независимо от номинального уровня игроков. "Они всегда играют в одну систему: у них команда быстрая, агрессивная, играет в одном ключе. Чемпионат мира стал подтверждением тому, хотя игроки сейчас приехали совсем другие. У них нормальный сбалансированный состав", - сказал Кудашов. Ржига пока возглавляет Евротур Соперники в этом сезоне обменялись победами. На Кубке Карьяла в Хельсинки финны одержали победу со счетом 4:3, дубль в той встрече сделал Рафиков, а у соперников отличился лучший бомбардир нынешнего Евротура Миро Аалтонен. В декабре на Кубке Первого канала россияне взяли реванш, выиграв со счетом 2:0. Та игра проходила под крышей футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. В этот же день в Стокгольме сыграют сборные Чехии и Швеции. Чехи являются лидерами общего зачета Евротура, как и финны, они набрали 11 очков, но опережают соперника благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Также подопечные Милоша Ржиги победили финнов на первых двух этапах. Сборная России занимает в общем зачете третье место, имея равное со шведами количество очков (7) и опережая их также за счет лучшей разницы голов. После матча с финнами подопечные Кудашова отправятся в Стокгольм, где в субботу встретятся со шведами (18:15 мск), а в воскресенье - с чехами (14:15 мск).