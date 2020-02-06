Фигурист Ходыкин рассказал, что они с Павлюченко не настраивались на медали ЧЕ

ТАСС, 6 февраля. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не ставили задачу завоевать медали чемпионата Европы. Об этом Ходыкин рассказал "Газете.Ru".

Чемпионат Европы завершился 26 января. В соревновании спортивных пар Павлюченко и Ходыкин завоевали бронзовые медали.

"В этом сезоне нас бронза полностью устраивает. Перед его началом мы не настраивались на медали, а ставили цель превзойти самих себя образца прошлого года. Надо было подняться на уровень выше, чтобы нас оценивали по-другому и смотрели на нас по-другому, это в первую очередь", - сказал Ходыкин.

На чемпионате Европы 2019 года они заняли пятое место. В текущем сезоне, помимо бронзовой награды чемпионата Европы, на их счету две серебряные медали этапов Гран-при.

Чемпионат мира - 2020 пройдет 18-22 марта в канадском Монреале.