{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Ходыкин рассказал, что они с Павлюченко не настраивались на медали ЧЕ

В соревновании спортивных пар россияне заняли третье место на турнире

ТАСС, 6 февраля. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не ставили задачу завоевать медали чемпионата Европы. Об этом Ходыкин рассказал "Газете.Ru".

Чемпионат Европы завершился 26 января. В соревновании спортивных пар Павлюченко и Ходыкин завоевали бронзовые медали.

"В этом сезоне нас бронза полностью устраивает. Перед его началом мы не настраивались на медали, а ставили цель превзойти самих себя образца прошлого года. Надо было подняться на уровень выше, чтобы нас оценивали по-другому и смотрели на нас по-другому, это в первую очередь", - сказал Ходыкин.

На чемпионате Европы 2019 года они заняли пятое место. В текущем сезоне, помимо бронзовой награды чемпионата Европы, на их счету две серебряные медали этапов Гран-при.

Чемпионат мира - 2020 пройдет 18-22 марта в канадском Монреале.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Лехтинен: матч Еврохоккейтура Финляндия - Россия будет проходить на высоких скоростях
Генеральный менеджер сборной Финляндии обратил внимание на большое количество молодых игроков в составе российской команды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС