{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лехтинен: матч Еврохоккейтура Финляндия - Россия будет проходить на высоких скоростях

Генеральный менеджер сборной Финляндии обратил внимание на большое количество молодых игроков в составе российской команды

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч между сборными России и Финляндии в рамках Шведских хоккейных игр будет проходить на высоких скоростях. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен.

На эту тему
Дорогу молодым. Сборная России сыграет на Шведских хоккейных играх

Вынесенная игра турнира пройдет в Хельсинки, начало - 19:30 мск.

"Стоит ожидать, что игра будет быстрой, учитывая составы обеих команд. Для многих игроков, особенно у россиян, это первая игра за сборную, и они захотят показать все, что умеют, для них это волнительный момент", - сказал Лехтинен.

В составе сборной России выступят шесть вице-чемпионов мира среди молодежных команд. "Я видел состав. Русские хотят посмотреть молодых ребят, которые играли на молодежном чемпионате мира, в том числе одного, игравшего на юниорском чемпионате мира (Василия Подколзина - прим. ТАСС). И молодые хотят показать все, что они могут", - отметил Лехтинен.

В составе сборной Финляндии на Шведских играх выступят два игрока из Континентальной хоккейной лиги: форварды Тему Пулккинен ("Динамо", Москва) и Йори Лехтеря (СКА).

Теги
Шведские хоккейные игры
Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурист Ходыкин рассказал, что они с Павлюченко не настраивались на медали ЧЕ
В соревновании спортивных пар россияне заняли третье место на турнире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС