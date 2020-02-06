Лехтинен: матч Еврохоккейтура Финляндия - Россия будет проходить на высоких скоростях

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч между сборными России и Финляндии в рамках Шведских хоккейных игр будет проходить на высоких скоростях. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен.

Вынесенная игра турнира пройдет в Хельсинки, начало - 19:30 мск.

"Стоит ожидать, что игра будет быстрой, учитывая составы обеих команд. Для многих игроков, особенно у россиян, это первая игра за сборную, и они захотят показать все, что умеют, для них это волнительный момент", - сказал Лехтинен.

В составе сборной России выступят шесть вице-чемпионов мира среди молодежных команд. "Я видел состав. Русские хотят посмотреть молодых ребят, которые играли на молодежном чемпионате мира, в том числе одного, игравшего на юниорском чемпионате мира (Василия Подколзина - прим. ТАСС). И молодые хотят показать все, что они могут", - отметил Лехтинен.

В составе сборной Финляндии на Шведских играх выступят два игрока из Континентальной хоккейной лиги: форварды Тему Пулккинен ("Динамо", Москва) и Йори Лехтеря (СКА).