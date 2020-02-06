Тимур Билялов сыграет в воротах сборной России в матче Евротура с финнами

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов сыграет в воротах сборной России в матче Шведских хоккейных игр против команды Финляндии в Хельсинки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федерации хоккея России.

Запасным вратарем в матче будет Александр Самонов (СКА). В заявке сборной России на турнир также значится Игорь Бобков ("Авангард").

Для 24-летнего Билялова эта игра станет первой за сборную, он является обладателем рекорда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионатов России по продолжительности сухой серии - 316 минут 9 секунд. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах КХЛ, одержал 16 побед и провел восемь игр без пропущенных шайб, что является лучшим результатом сезона.

Не примут участие в предстоящем матче нападающие Павел Порядин ("Нефтехимик") и Павел Кудрявцев ("Локомотив"). Иван Игумнов ("Динамо") будет 13-м нападающим команды.

Вынесенный матч турнира Финляндия - Россия начнется в 19:30 мск.