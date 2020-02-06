Журнал Track & Field признал Шубенкова лучшим барьеристом десятилетия на дистанции 110 м

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Сергей Шубенков выбран лучшим легкоатлетом десятилетия в беге на 110 м с барьерами по версии американского журнала Track & Field. Журнал опубликовал собственные рейтинги, в которые вошли по десять лучших спортсменов в каждой из легкоатлетических дисциплин.

В активе 29-летнего Шубенкова золотая медаль чемпионата мира (2015), две золотые медали чемпионатов Европы (2012, 2014), а также рекорд России (12,92 секунды).

В прыжках в высоту трое россиян попали в десятку лучших: третьим стал чемпион мира (2010) и Европы в помещении (2009, 2011) Иван Ухов, дисквалифицированный в 2019 году решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и лишенный золотой олимпийской медали 2012 года, а также серебряные призеры чемпионатов мира Данил Лысенко (2017) и Алексей Дмитрик (2011), которые заняли восьмое и девятое места соответственно. В 2018 году Лысенко был отстранен из-за неоднократных нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Лучшим в этой дисциплине признан двукратный чемпион мира катарец Мутаз Баршим.

В прыжках в длину пятое место занял чемпион мира (2013) и чемпион Европы в помещении (2013) Александр Меньков, первым стал олимпийский чемпион 2012 года британец Грег Разерфорд. В прыжках в высоту первое место занял француз Рено Лавиллени, побивший в 2014 году с результатом 6,16 м мировой рекорд в помещении советского прыгуна Сергея Бубки. Бронзовый призер чемпионата мира в помещении - 2012 Люкман Адамс замкнул десятку списка лучших спортсменов в тройном прыжке, в 2019 году спортсмен был дисквалифицирован CAS на четыре года, его результаты с июля 2012 года по сентябрь 2014-го были аннулированы, на первое место журнал поставил двукратного олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира американца Кристиана Тэйлора.

В метании молота восьмым стал Сергей Литвинов - младший, с 2010 года выступающий за Россию (ранее спортсмен представлял Белоруссию и Германию) и ставший бронзовым призером чемпионата мира (2014), в номинации победил четырехкратный чемпион мира поляк Павел Файдек. В десятиборье 10-е место занял Илья Шкуренев, в активе которого серебряная (2018) и две бронзовые (2012, 2014) медали чемпионатов Европы, лучшим стал двукратный олимпийский чемпион американец Эштон Итон.

В беге на 100 и 200 м лучшим стал действующий рекордсмен мира и восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт. Кениец Асбель Кипроп, который является олимпийским и трехкратным мировым чемпионом, признан лучшим в беге 1500 м. Другой олимпийский чемпион из Кении Элиуд Кипчоге занял первое место в списке лучших марафонцев десятилетия. Олимпийский чемпион в беге на 5000 (2012, 2016) и на 10000 м (2012, 2016), шестикратный чемпион мира британец Мо Фара занял первое место в беге на 5000 и 10000 м.