{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Журнал Track & Field признал Шубенкова лучшим барьеристом десятилетия на дистанции 110 м

Российский атлет стал чемпионом мира (2015) и одержал две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014)
Сергей Шубенков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Сергей Шубенков выбран лучшим легкоатлетом десятилетия в беге на 110 м с барьерами по версии американского журнала Track & Field. Журнал опубликовал собственные рейтинги, в которые вошли по десять лучших спортсменов в каждой из легкоатлетических дисциплин.

На эту тему
Американский журнал Track & Field признал Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия

В активе 29-летнего Шубенкова золотая медаль чемпионата мира (2015), две золотые медали чемпионатов Европы (2012, 2014), а также рекорд России (12,92 секунды).

В прыжках в высоту трое россиян попали в десятку лучших: третьим стал чемпион мира (2010) и Европы в помещении (2009, 2011) Иван Ухов, дисквалифицированный в 2019 году решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и лишенный золотой олимпийской медали 2012 года, а также серебряные призеры чемпионатов мира Данил Лысенко (2017) и Алексей Дмитрик (2011), которые заняли восьмое и девятое места соответственно. В 2018 году Лысенко был отстранен из-за неоднократных нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Лучшим в этой дисциплине признан двукратный чемпион мира катарец Мутаз Баршим.

В прыжках в длину пятое место занял чемпион мира (2013) и чемпион Европы в помещении (2013) Александр Меньков, первым стал олимпийский чемпион 2012 года британец Грег Разерфорд. В прыжках в высоту первое место занял француз Рено Лавиллени, побивший в 2014 году с результатом 6,16 м мировой рекорд в помещении советского прыгуна Сергея Бубки. Бронзовый призер чемпионата мира в помещении - 2012 Люкман Адамс замкнул десятку списка лучших спортсменов в тройном прыжке, в 2019 году спортсмен был дисквалифицирован CAS на четыре года, его результаты с июля 2012 года по сентябрь 2014-го были аннулированы, на первое место журнал поставил двукратного олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира американца Кристиана Тэйлора.

В метании молота восьмым стал Сергей Литвинов - младший, с 2010 года выступающий за Россию (ранее спортсмен представлял Белоруссию и Германию) и ставший бронзовым призером чемпионата мира (2014), в номинации победил четырехкратный чемпион мира поляк Павел Файдек. В десятиборье 10-е место занял Илья Шкуренев, в активе которого серебряная (2018) и две бронзовые (2012, 2014) медали чемпионатов Европы, лучшим стал двукратный олимпийский чемпион американец Эштон Итон.

В беге на 100 и 200 м лучшим стал действующий рекордсмен мира и восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт. Кениец Асбель Кипроп, который является олимпийским и трехкратным мировым чемпионом, признан лучшим в беге 1500 м. Другой олимпийский чемпион из Кении Элиуд Кипчоге занял первое место в списке лучших марафонцев десятилетия. Олимпийский чемпион в беге на 5000 (2012, 2016) и на 10000 м (2012, 2016), шестикратный чемпион мира британец Мо Фара занял первое место в беге на 5000 и 10000 м.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Автогонки
Руководство "Формулы-1" рассмотрит перенос Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса
Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун подчеркнул, что руководство намерено сохранить этап в Китае, но рассматривает возможность проведения гонки позднее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС