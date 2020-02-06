Руководство "Формулы-1" рассмотрит перенос Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса

"Думаю, если не получится организовать этап в апреле, то он будет перенесен. Мы сохраним возможность проведения гонки позднее. Китай - это новый и перспективный рынок, и мы очень хотели бы провести Гран-при там", - заявил Браун.

ТАСС, 6 февраля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может перенести дату проведения Гран-при Китая в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун, чей комментарий приводит портал Motorsport .

"Сомневаюсь, что мы поменяем местами китайский этап с каким-то другим, - добавил Браун. - Мы попробуем рассмотреть юридическую возможность переноса Гран-при Китая ближе к концу года. Мы ждем, когда китайские власти и промоутер дадут свое заключение, что, я думаю, они должны сделать, и в ближайшие недели все должно стать понятно. Решение должно быть принято в ближайшие две-три недели".

Китайский этап запланирован на 17-19 апреля. Ранее был отменен этап "Формулы-Е" в Китае.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.