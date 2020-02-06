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Кириленко: инфраструктура Екатеринбурга соответствует уровню женского Кубка мира

Город претендует на проведение турнира в 2022 году
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Инспекционный визит комиссии Международной федерации баскетбола (FIBA) в Екатеринбург прошел нормально, инфраструктура города соответствует уровню женского Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Екатеринбург претендует на проведение Кубка мира 2022 года. 29 января город посетила комиссия FIBA с инспекционным визитом. Доклад о его результатах будет представлен в марте.

"Визит комиссии FIBA в Екатеринбург прошел нормально, все понравилось, - заявил Кириленко. - Но это не удивительно, там вся инфраструктура соответствует проведению больших событий. Плюс строится арена".

Как ранее отмечал Кириленко, главным конкурентом России в борьбе за право проведения турнира является Австралия. Окончательное решение о месте проведения будет принято на заседании центрального бюро FIBA.

Женский Кубок мира проводится с 1953 года один раз в четырехлетие. Россия ни разу не принимала турнир, в 1959 и 1986 годах соревнования проводились на территории СССР. Действующим победителем Кубка мира является сборная США.

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