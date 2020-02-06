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Единая лига ВТБ

Баскетболисты Моня и Хайнс приглашены в качестве легенд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Игра пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене"
Сергей Моня Михаил Александров/ТАСС
Описание
Сергей Моня
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский баскетболист "Химок" Сергей Моня и американский игрок ЦСКА Кайл Хайнс удостоены специальных приглашений в качестве легенд на Матч звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Моня примет участие в матче в составе "Звезд России", Хайнс - в составе "Звезд мира".

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"Матч звезд - это не только шоу, но и отличная возможность для лиги отметить баскетболистов, которые уже стали для всех легендами, но при этом продолжают играть на самом высоком уровне, - заявила генеральный директор лиги Илона Корстин. - В этом году мы вводим специальные "карты легенд" в составе звездных команд. Сергей Моня и Кайл Хайнс - два капитана своих клубов, они выигрывали чемпионство лиги, провели на двоих более 400 матчей в истории чемпионата и благодаря своим достижениям и профессиональному отношению к делу являются настоящим примером для молодых игроков. Они заслуживают быть частью Матча звезд".

Моне 36 лет, он выступает за "Химки" с 2010 года, ранее Моня играл за саратовский "Автодор", московские "Динамо" и ЦСКА, став трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе армейцев. Хайнс играет за ЦСКА с 2013 года, в активе 33-летнего американца две победы в Евролиге и пять чемпионств в Единой лиге ВТБ.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на "ВТБ-Арене".

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