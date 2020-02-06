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Допинг в спорте

Пихлер выступит в качестве свидетеля по допинговым делам Зайцевой и Романовой

Спортивный арбитражный суд рассмотрит дела спортсменок 2 и 3 марта
Вольфганг Пихлер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вольфганг Пихлер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, которых он тренировал перед Олимпиадой в Сочи. Об этом ТАСС сообщил сам немецкий специалист.

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CAS рассмотрит дела биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной 2 и 3 марта

Дела Романовой, Зайцевой и Ольги Вилухиной CAS рассмотрит 2 и 3 марта. Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК), их результаты на Играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

"Я еду туда", - ответил Пихлер на вопрос об участии в судебных слушаниях.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. Зайцева и Романова были обвинены в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Пихлер убежден в невиновности спортсменок, главного свидетеля обвинения по этому делу - бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - он неоднократно называл лжецом.

В прошлом сезоне Пихлер завершил тренерскую карьеру, летом он перешел на работу в национальный олимпийский комитет Швеции, где выполняет роль советника команды.

В Сочи Вилухина стала второй в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете вместе с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой.

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