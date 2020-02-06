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Шахматные турниры

Три мужские и три женские сборные РФ уже начали подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде

Турнир пройдет с 6 по 17 августа в Москве
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Три мужские сборные России на Всемирной шахматной олимпиаде будут представлены сильнейшими гроссмейстерами, а одна из трех женских команд будет составлена из молодых и перспективных спортсменок, все команды начали подготовку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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В феврале прошлого года Филатов заявил ТАСС, что согласно регламенту соревнований, Россия на правах хозяйки турнира выставит три мужские и три женские сборные.

"Подготовка к Всемирной шахматной олимпиаде уже началась и идет полным ходом как у мужских, так и женских команд, - сказал Филатов. - При этом все три мужские команды будут составлены из сильнейших шахматистов страны. У женщин одна сборная будет составлена из молодых и перспективных спортсменок".

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады пройдет 29 июля в Ханты-Мансийске, турнир - с 6 по 17 августа в Москве. Шахматная паралимпиада пройдет с 30 июля по 4 августа в Ханты-Мансийске.

Всемирная шахматная олимпиада в третий раз пройдет в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда).

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Шахматные турниры
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