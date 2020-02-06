Тренировки сборной Китая по настольному теннису прекращены из-за коронавируса

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Китайская ассоциация настольного тенниса объявила в четверг об отмене плановых тренировок ведущих спортсменов в этом виде спорта из-за пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Планировалось, что отбор ведущих игроков будет проходить на сборах в Хайкоу (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Предполагалось, что сборы пройдут в течение месяца. По их итогам должны были сформировать команду для участия в чемпионате мира в Пусане (Республика Корея) с 22 по 29 марта.

По данным ассоциации, китайская команда будет находиться в столице Катара Дохе и тренироваться там в преддверии Открытого чемпионата Катара с 3 по 8 марта, затем они отправятся на чемпионат мира.

Из-за распространения вируса власти Китая до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.