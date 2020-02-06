Российский синхронист Мальцев опроверг информацию о завершении карьеры

В четверг тренер спортсмена Гана Максимова на своей странице в Instagram заявила, что Мальцев решил завершить карьеру, поскольку смешанные дуэты так и не были включены в олимпийскую программу. На Играх 2020 года в Токио в синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград: в дуэтах и в группе.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию в смешанных парах Александр Мальцев опроверг информацию об окончании карьеры. Об этом он заявил ТАСС.

"Я видел это сообщение, но это фейк, Гана Владимировна просто пошутила, - сказал Мальцев. - В данный момент я выступаю на 31-й Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России с докладом, в котором поднимаю вопрос включения микст-дуэтов в олимпийскую программу", - заявил 24-летний спортсмен.

Мальцев - самый титулованный синхронист в мире, в его активе четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, а также четыре победы на чемпионатах Европы. Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.

В прошедшем сезоне Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой стал победителем Суперфинала серии Международной федерации плавания в Будапеште. Мальцев трижды признавался лучшим синхронистом по версии Международной федерации плавания (2015, 2017, 2019).