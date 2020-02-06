РУСАДА окажет УЕФА полную поддержку в антидопинговых вопросах при проведении Евро-2020

"Российское антидопинговое агентство будет оказывать полную поддержку УЕФА при проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года в отношении антидопинговой деятельности, - сказала Пахноцкая. - Сотрудники антидопинговых службы УЕФА получат от РУСАДА официальные разрешения на возможность беспрепятственно транспортировать допинг-пробы мочи и крови через государственную границу Российской Федерации. Так, как это было во время последнего чемпионата мира, который проходил в России".

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено максимально сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который является организатором чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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В связи с лишением московской лаборатории аккредитации Всемирного антидопингового агентства все допинг-пробы, взятые на территории России, могут быть проверены только за рубежом.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.