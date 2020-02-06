РУСАДА окажет УЕФА полную поддержку в антидопинговых вопросах при проведении Евро-2020

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено максимально сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который является организатором чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"Российское антидопинговое агентство будет оказывать полную поддержку УЕФА при проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года в отношении антидопинговой деятельности, - сказала Пахноцкая. - Сотрудники антидопинговых службы УЕФА получат от РУСАДА официальные разрешения на возможность беспрепятственно транспортировать допинг-пробы мочи и крови через государственную границу Российской Федерации. Так, как это было во время последнего чемпионата мира, который проходил в России".
В связи с лишением московской лаборатории аккредитации Всемирного антидопингового агентства все допинг-пробы, взятые на территории России, могут быть проверены только за рубежом.
В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.