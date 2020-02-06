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Кубок Федерации по теннису

Блинкова заменит Кузнецову в матче Кубка Федерации по теннису против румынок

Матч начнется 7 февраля в румынском городе Клуж-Напока
Анна Блинкова AP Photo/Michael Owens
Описание
Анна Блинкова
© AP Photo/Michael Owens

ТАСС, 6 февраля. Теннисистка Анна Блинкова вызвана в сборную России вместо Светланы Кузнецовой на матч квалификационного раунда Кубка Федерации против сборной Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

"Светлана Кузнецова не поможет команде в матче против румынок, - говорится в заявлении. - У нее была травма локтя после выступления на Открытом чемпионате Австралии, и процесс восстановления в данный момент еще не завершен. В связи с этим в расположение сборной прибыла Анна Блинкова".

Матч пройдет 7-8 февраля в румынском городе Клуж-Напока.

Ранее стало известно, что турнир пропустит четвертьфиналистка прошедшего Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова. Итоговый состав сборной России выглядит следующим образом: Анна Блинкова (54-й номер мирового рейтинга), Екатерина Александрова (28), Вероника Кудерметова (38), Анна Калинская (109). Капитан сборной - Игорь Андреев. За сборную Румынии сыграют Ана Богдан (90), Ирина Бара (160), Елена-Габриэла Русе (166), Жаклин Адина Кристиан (197), Йоана Ралука Олару (47-й номер парного рейтинга).

Кузнецова занимает 49-ю строчку рейтинга WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004).

Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

Теги
Кубок Федерации по теннису
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