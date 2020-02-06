Матыцин проведет встречу по подготовке российских спортсменов к Олимпиаде-2020

ТАСС, 6 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин проведет заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд России для участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

Основной темой встречи станет обсуждение подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В мероприятии также примут участие представители Федерального медико-биологического агентства, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального научного центра физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Заседание штаба состоится 7 февраля (начало в 14:00 мск) в здании Министерства спорта РФ.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.