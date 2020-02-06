СМИ: "Манчестер Сити" готов пригласить Месси в случае его ухода из "Барселоны"

ТАСС, 6 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов предложить контракт капитану испанской "Барселоны" Лионелю Месси, если он решит покинуть команду из-за конфликта с руководством клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

По информации телеканала, английский клуб постарается воспользоваться конфликтом, разгорающимся между Месси и спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем. Конфликт возник из-за утверждения Абидаля, что не все игроки каталонского клуба достаточно выкладывались на поле, когда команду возглавлял Эрнесто Вальверде, который был уволен с поста главного тренера 14 января. Месси на ответил Абидалю в Instagram, призвав озвучить конкретные фамилии игроков. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 30 июня 2021 года.

Также утверждается, что личные отношения между аргентинским нападающим и главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой помогут при обсуждении возможного перехода. Под руководством испанского тренера Месси в составе "Барселоны" дважды выиграл Лигу Чемпионов (2009, 2011) и трижды - чемпионат Испании (2009, 2010, 2011). Всего в составе "Барселоны" Месси четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, десять раз в чемпионате Испании, шесть раз становился обладателем премии "Золотой мяч".

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел в составе "Барселоны" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач. Каталонский клуб находится на втором месте в чемпионате Испании, набрав 46 очков после 22 игр, уступая лидеру мадридскому "Реалу" 3 очка.