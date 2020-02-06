МОК заявил, что вспышка коронавируса не отразилась на планах проведения Олимпиады в Токио

В среду руководитель организационного комитета "Токио-2020" Тосиро Муто заявил, что распространение коронавируса может повлиять на темп подготовки к Играм, которые пройдут летом этого года.

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вспышка коронавируса не отразилась на планах проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"Мы полностью уверены в том, что все уполномоченные органы, в частности, в Японии и Китае, Всемирная организация здравоохранения, примут все необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации. Подготовка к Играм в Токио продолжается в соответствии с планами, и мы с нетерпением ждем очередного проектного отчета в феврале", - сообщили в пресс-службе.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, в Китае зарегистрировано более 24,3 тысячи случаев заболевания. Погибли почти 500 человек, более 900 выздоровели.