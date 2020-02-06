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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Солдатовой опровергла информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой

По словам Анны Дьяченко, никакой попытки суицида не было
Александра Солдатова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

"Я только что от нее, - сказала Дьяченко. - Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана".

Ранее ТАСС сообщил, что Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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