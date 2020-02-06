Велогонщик Сиваков заявил, что готов выступить на ОИ-2020 под нейтральным флагом

ТАСС, 6 февраля. Российский велогонщик Павел Сиваков готов выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио под нейтральным флагом. Об этом он рассказал порталу Velonews.

Сиваков родился в Италии, вырос в коммуне Суэш на юге Франции, но при этом имеет российское гражданство. 22-летний велогонщик ранее не выступал на Олимпийских играх.

"Я буду соревноваться под нейтральным флагом, хотя и не знаю, как это будет организовано. Я попытаюсь выяснить, предстоит мне это сделать самостоятельно или совместно с федерацией. Но в любом случае, я буду готов", - сказал Сиваков.

Сиваков является чемпионом России 2015 года в индивидуальной гонке на время среди юниоров. В 2019 году он стал девятым по итогам многодневки "Джиро д'Италия".

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.