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Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев: тренер мужской сборной РФ по гандболу будет объявлен не позднее 1 апреля

16 января Эдуард Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера после вылета российской команды с чемпионата Европы
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Имя нового главного тренера мужской сборной России по гандболу будет объявлено не позднее 1 апреля. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В четверг в Москве состоялось заседание исполкома ФГР, на котором рассматривались в том числе результаты сборных команд на прошедших международных турнирах. Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда.

"Отставка Кокшарова принята и подтверждена, но решения по главному тренеру пока нет. Мы договорились собраться на следующей неделе активом исполкома и тренерским советом, чтобы поговорить о задачах, которые будут стоять перед новым тренером на ближайшие полгода, об олимпийском цикле, о том, как будущий тренер будет взаимодействовать с другими тренерами и клубного уровня, и других сборных по возрастам. Мы находимся на дне, дальше падать некуда. В определенном смысле это хорошо, нулевая точка отсчета, движение только вверх", - сказал Шишкарев.

"Нашу программу мы объявим позднее, не позже 1 апреля мы должны определиться со всеми кадровыми решениями и стратегическими планами. В круг претендентов на пост главного тренера входят Воронин, Торгованов, Максимов, ряд иностранных тренеров. На прошедшем чемпионате Европы я поговорил с тремя состоявшимися тренерами и с горечью признаю: ничем не заманишь, не хотят ехать в Россию. Вот в таком состоянии мы сейчас находимся", - заключил Шишкарев.

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Летние олимпийские виды спорта
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