Солдатова выступит на гала-концерте по итогам Гран-при в Москве 9 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выступит на гала-концерте, который пройдет по завершении этапа Гран-при в Москве. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

Тренер Солдатовой опровергла информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой

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Ранее ТАСС сообщил, что Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. По словам тренера, она чувствует себя нормально.

"Завтра она будет выписана, мы готовы выступить на гала-концерте Гран-при", - сообщила тренер 21-летней гимнастки.

Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при.

Гран-при Москвы пройдет 7-9 февраля, гала-концерт состоится в заключительный день.