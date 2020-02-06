Солдатова заявила, что шокирована новостями о попытке суицида

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в ужасе из-за сообщений СМИ, в которых говорится о ее попытке покончить с собой. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Тренер Солдатовой опровергла информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой

"В прессе пишут полный ужас и неправду. Со мной все прекрасно. У меня нет слов, как такое можно было написать, - сказала Солдатова. - Я готовила завтрак и порезалась. Перед тренировкой решила заехать в больницу и обработать рану профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, и на этом история закончилась".

"Со мной все прекрасно, жива-здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте. Готова ехать на тренировку", - добавила Солдатова.

Ранее ТАСС сообщил, что Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, она выступит на гала-концерте, который состоится в заключительный день этапа, 9 января.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.