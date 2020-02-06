Шишкарев: около пяти гандболистов никогда не будут вызваны в сборную после провала на ЧЕ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ряд игроков сборной России по гандболу никогда не будет включен в состав национальной команды из-за провального выступления на чемпионате Европы, который прошел в январе 2020 года. Об этом в четверг журналистам заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В четверг в Москве состоялось заседание исполкома ФГР, на котором рассматривались в том числе результаты сборных команд на прошедших международных турнирах. Россияне заняли 22-е место из 24 команд на прошедшем чемпионате Европы, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда. Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января.

"Назвать выступление мужчин на чемпионате Европы провальным - значит ничего не сказать. Это худшее выступлений сборной за всю историю ее существования. Могу с горечью сказать, что разговор сегодня был откровенным, не переходя на личности. Главной задачей исполкома было поставить диагноз, определить, чем болен мужской гандбол сегодня", - отметил Шишкарев.

"К сожалению, есть большие претензии к ряду игроков. Порядка пяти человек, которые выступали на чемпионате Европы, никогда вызываться в сборную больше не будут, по крайней мере, при моем руководстве федерацией. У этих игроков полностью отсутствовало понятие "Родина". Надевая майку сборной, игроки надевают на себя и большую ответственность за страну, болельщиков, за тех, кто годами готовил их и в детском, и в юношеском спорте", - сказал Шишкарев.