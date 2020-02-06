{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ-2020 по гандболу

Шишкарев: около пяти гандболистов никогда не будут вызваны в сборную после провала на ЧЕ

Россияне показали худший результат на чемпионате Европы в истории национальной команды

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ряд игроков сборной России по гандболу никогда не будет включен в состав национальной команды из-за провального выступления на чемпионате Европы, который прошел в январе 2020 года. Об этом в четверг журналистам заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В четверг в Москве состоялось заседание исполкома ФГР, на котором рассматривались в том числе результаты сборных команд на прошедших международных турнирах. Россияне заняли 22-е место из 24 команд на прошедшем чемпионате Европы, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда. Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января.

"Назвать выступление мужчин на чемпионате Европы провальным - значит ничего не сказать. Это худшее выступлений сборной за всю историю ее существования. Могу с горечью сказать, что разговор сегодня был откровенным, не переходя на личности. Главной задачей исполкома было поставить диагноз, определить, чем болен мужской гандбол сегодня", - отметил Шишкарев.

"К сожалению, есть большие претензии к ряду игроков. Порядка пяти человек, которые выступали на чемпионате Европы, никогда вызываться в сборную больше не будут, по крайней мере, при моем руководстве федерацией. У этих игроков полностью отсутствовало понятие "Родина". Надевая майку сборной, игроки надевают на себя и большую ответственность за страну, болельщиков, за тех, кто годами готовил их и в детском, и в юношеском спорте", - сказал Шишкарев.

Теги
ЧЕ-2020 по гандболу
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Минспорт Мордовии подал заявку на проведение Суперкубка России по футболу в Саранске
Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС