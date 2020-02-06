"Урал" обратился в РФС с просьбой провести финал Кубка России на "Екатеринбург-Арене"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб "Урал" направил официальное письмо на имя главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, в котором изъявил желание провести финальный матч Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20 года на стадионе "Екатеринбург-Арена", который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".

Место проведения финала Кубка России будет определено на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится в Москве 13 февраля. Финальная игра запланирована на 13 мая.

"Урал" направил письмо в РФС на имя Александра Дюкова, в котором клуб просит при выборе места проведения финала Кубка России рассмотреть в качестве варианта "Екатеринбург-Арену". Мы не можем сказать, каким образом при решении данного вопроса будет участвовать Министерство спорта Свердловской области, но письмо отправлено именно от клуба", - сообщили в пресс-службе.

Ранее о подаче заявок на проведение решающего матча Кубка России ТАСС сообщили в Министерстве спорта Республики Мордовия и Ростовской области. Возможность принять финал также прорабатывают власти Нижегородской области, о готовности провести решающую игру турнира ТАСС сообщали в Министерстве спорта Калининградской области. Кроме того, в проведении финала Кубка России заинтересовано руководство столичного олимпийского спортивного комплекса "Лужники".

Финалы Кубка России проводятся за пределами столичного региона с 2010 года; в 2009-м московский ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).