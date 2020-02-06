Минспорт Мордовии подал заявку на проведение Суперкубка России по футболу в Саранске

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Мордовия подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" матча за Олимп - Суперкубок России по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель регионального министра Вячеслав Учайкин.

В среду министр спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Александр Савилов сообщил ТАСС о том, что власти региона подали заявку на проведение на стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года, финала Олимп - Кубка России по футболу 2020 года. Арена, вместимость которой составляет 43958 зрителей, была введена в эксплуатацию 9 апреля 2018 года, летом того же года на ней были сыграны четыре встречи группового турнира мирового первенства. 8 июня 2019 года сборная России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года обыграла команду Сан-Марино со счетом 9:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

"Руководством Республики Мордовия направлена официальная заявка в Российский футбольный союз на проведение в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" финального матча розыгрыша Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20, а также матча за Суперкубок России по футболу и одного из матчей молодежной сборной России по футболу, - сказал Учайкин. - Надеемся, что заявка Республики Мордовия будет рассмотрена положительно".

Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве (по пять игр - на стадионах "Локомотив" и "Лужники", еще одна - на "ВТБ-Арене"). Еще шесть раз игры за первый трофей сезона проводились на стадионах "Кубань" (Краснодар, дважды), "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Металлург" (Самара), "Петровский" (Санкт-Петербург) и "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).