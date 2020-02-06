ФК "Крылья Советов" предлагал Соболеву более выгодные условия по контракту, чем "Спартак"

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство самарских "Крыльев Советов" предлагало нападающему Александру Соболеву значительно более выгодные условия по действующему контракту, чем московский "Спартак", который арендовал футболиста до конца сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

29 января "Крылья Советов" объявили об аренде нападающего в "Спартак". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, при этом у столичного клуба есть опция последующего выкупа прав на форварда. Действующий контракт 22-летнего Соболева с "Крыльями Советов" рассчитан до 31 декабря 2021 года.

"По условиям соглашения с московским "Спартаком" мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу еще раз, что предложение "Спартака" было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли, - сказал Фетисов. - Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере".

Соболев в текущем сезоне чемпионата России забил 10 голов и делит второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с узбекистанским форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым.