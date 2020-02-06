Планы сборной России по участию в ОИ-2020 могут быть скорректированы из-за коронавируса

ТАСС, 6 февраля. Планы сборной России по участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио могут быть скорректированы из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Ситуация с коронавирусом заставляет тревожиться, - признался глава ОКР. - Недаром оргкомитет "Токио-2020" создал рабочую группу. Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уверенность в том, что коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр 2020 года, данная ситуация может заставить скорректировать наши планы".