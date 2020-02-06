Планы сборной России по участию в ОИ-2020 могут быть скорректированы из-за коронавируса

ТАСС, 6 февраля. Планы сборной России по участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио могут быть скорректированы из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Ситуация с коронавирусом заставляет тревожиться, - признался глава ОКР. - Недаром оргкомитет "Токио-2020" создал рабочую группу. Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уверенность в том, что коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр 2020 года, данная ситуация может заставить скорректировать наши планы".
Также глава ОКР выразил уверенность, что бойкота соревнований российскими спортсменами не будет: "Я не думаю, что возможен бойкот. Другого развития событий мы не рассматриваем, однозначно должны ехать, потому что в соответствии с Олимпийской хартией бойкот соревнований наказывается восьмилетним сроком изоляции. Неучастие Национального олимпийского комитета по любым причинам будет наказано восьмилетним сроком, а это не то, чего мы хотим".
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.