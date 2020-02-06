{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Планы сборной России по участию в ОИ-2020 могут быть скорректированы из-за коронавируса

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, ситуация с коронавирусом заставляет тревожиться
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Планы сборной России по участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио могут быть скорректированы из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Ситуация с коронавирусом заставляет тревожиться, - признался глава ОКР. - Недаром оргкомитет "Токио-2020" создал рабочую группу. Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) выразил уверенность в том, что коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр 2020 года, данная ситуация может заставить скорректировать наши планы".

На эту тему

Также глава ОКР выразил уверенность, что бойкота соревнований российскими спортсменами не будет: "Я не думаю, что возможен бойкот. Другого развития событий мы не рассматриваем, однозначно должны ехать, потому что в соответствии с Олимпийской хартией бойкот соревнований наказывается восьмилетним сроком изоляции. Неучастие Национального олимпийского комитета по любым причинам будет наказано восьмилетним сроком, а это не то, чего мы хотим".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2020 в ТокиоКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Футбол в России
СМИ: "Краснодар" интересуется футболистом "Бордо" Камано
Российский клуб готов заплатить за переход 23-летнего гвинейского нападающего €8 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС