Руководство "Крыльев Советов" уверено, что новые футболисты принесут пользу уже весной

В зимнее трансферное окно, которое открыто до 21 февраля, "Крылья Советов" приобрели вратаря "Сочи" Евгения Фролова, алжирского защитника французского "Ренна" Мехди Зеффана и словенского полузащитника "Цюриха" Дениса Поповича, который ранее выступал за "Оренбург". Также самарцы арендовали хавбека петербургского "Зенита" Сергея Иванова до конца сезона с правом выкупа.

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство самарских "Крыльев Советов" выражает уверенность в том, что приобретенные в зимнее трансферное окно футболисты принесут пользу команде уже в весенней части сезона-2019/20. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров клуба из Самары Александр Фетисов.

"Этой зимой наш клуб пополнили четыре новых футболиста, - сказал Фетисов. - Полузащитники Денис Попович и Сергей Иванов, которые могут сыграть и на острие атаки, вратарь Евгений Фролов и защитник Мехди Зеффан, который также может выступить на позиции полузащитника. И мы не сомневаемся, что каждый из них принесет пользу "Крыльям" уже этой весной".

Фетисов исключил возвращение на поле тренера Сергея Корниленко, который завершил карьеру летом 2019 года. "Сергей Корниленко хорошо справляется со своей новой работой в тренерском штабе. Он отвечает за подготовку нападающих в нашем клубе, и мы очень рассчитываем на его опыт и профессионализм в этой стезе", - отметил собеседник ТАСС.

После 19 матчей "Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. В следующем туре 28 февраля самарский клуб примет "Оренбург".