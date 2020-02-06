СМИ: команды "Формулы-1" не одобрили возможные даты переноса Гран-При Китая

ТАСС, 6 февраля. Команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не смогли договориться о дате возможного переноса Гран-при Китая. Об этом сообщает немецкое издание Auto motor und sport.

По информации издания, команды рассматривали две альтернативные даты проведения китайского Гран-при, который может не состояться в запланированные даты (17-19 апреля) из-за вспышки коронавируса. Одна из них - 9 августа, то есть спустя неделю после Гран-при Венгрии. Но представителей команд не устроило сокращение летнего перерыва, который запланирован на август. Помимо этого, у команд нет уверенности, что к концу лета ситуация с коронавирусом будет окончательно решена.