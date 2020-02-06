СМИ: команды "Формулы-1" не одобрили возможные даты переноса Гран-При Китая

ТАСС, 6 февраля. Команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не смогли договориться о дате возможного переноса Гран-при Китая. Об этом сообщает немецкое издание Auto motor und sport.
По информации издания, команды рассматривали две альтернативные даты проведения китайского Гран-при, который может не состояться в запланированные даты (17-19 апреля) из-за вспышки коронавируса. Одна из них - 9 августа, то есть спустя неделю после Гран-при Венгрии. Но представителей команд не устроило сокращение летнего перерыва, который запланирован на август. Помимо этого, у команд нет уверенности, что к концу лета ситуация с коронавирусом будет окончательно решена.
Второй вариант - сделать китайский этап предпоследним, проведя его 22 ноября. Но в таком случае за три недели будут проведены три Гран-при. Такое уплотнение календаря также не устраивает команды.
Ранее в четверг спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун сообщил порталу Motorsport, что в случае невозможности провести Гран-при Китая 17-19 апреля, он будет перенесен.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.