Гандболистки клуба "Ростов-Дон" не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды

ТАСС, 6 февраля. Женский российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапеште в связи с отменой рейса из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что из-за снегопада был отменен рейс из Ростова-на-Дону в Москву, который был запланирован 6 февраля на 17:00 мск. По последней информации, спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт.

"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице группы I, набрав в шести матчах семь очков. Всего на групповом этапе "Ростов-Дон" проведет 10 матчей, первые четыре из шести команд группы выйдут в плей-офф.