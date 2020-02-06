{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки клуба "Ростов-Дон" не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды

Спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт

ТАСС, 6 февраля. Женский российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапеште в связи с отменой рейса из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Ростов" должен 8 февраля сыграть венгерским "Ференцварошем" в матче седьмого тура группового этапа турнира.

Сообщается, что из-за снегопада был отменен рейс из Ростова-на-Дону в Москву, который был запланирован 6 февраля на 17:00 мск. По последней информации, спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт.

"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице группы I, набрав в шести матчах семь очков. Всего на групповом этапе "Ростов-Дон" проведет 10 матчей, первые четыре из шести команд группы выйдут в плей-офф.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
СМИ: "Краснодар" интересуется футболистом "Бордо" Камано
Российский клуб готов заплатить за переход 23-летнего гвинейского нападающего €8 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС