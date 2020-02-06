Гандболистки клуба "Ростов-Дон" не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды

ТАСС, 6 февраля. Женский российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапеште в связи с отменой рейса из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Ростов" должен 8 февраля сыграть венгерским "Ференцварошем" в матче седьмого тура группового этапа турнира.
✈️— ГК Ростов-Дон (@rostovhandball) February 6, 2020
Из-за непогоды «Ростов-Дон» не смог вовремя вылететь в Венгриюhttps://t.co/CqZOKnPN0o pic.twitter.com/ulUitPslJM
Сообщается, что из-за снегопада был отменен рейс из Ростова-на-Дону в Москву, который был запланирован 6 февраля на 17:00 мск. По последней информации, спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт.
"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице группы I, набрав в шести матчах семь очков. Всего на групповом этапе "Ростов-Дон" проведет 10 матчей, первые четыре из шести команд группы выйдут в плей-офф.