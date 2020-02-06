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Футбол в России

СМИ: "Краснодар" интересуется футболистом "Бордо" Камано

Российский клуб готов заплатить за переход 23-летнего гвинейского нападающего €8 млн

ТАСС, 6 февраля. Российский футбольный клуб "Краснодар" может взять в аренду нападающего французского "Бордо" Франсуа Камано с последующим правом выкупа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По сообщению французского издания, "Краснодар" готов заплатить за переход 23-летнего гвинейского футболиста €8 млн. Трансферное окно в России закроется 21 февраля.

В нынешнем сезоне Камано провел 11 матчей в составе "Бордо", в которых забил один гол. Последний раз он выходил на поле 18 декабря, в гостевом матче Кубка лиги против "Бреста" (0:2). Всего на его счету 138 игр за французскую команду, в которых он забил 30 мячей и отдал 14 результативных передач. За сборную Гвинеи он сыграл в 32 матчах, шесть раз поразив ворота соперника.

"Бордо" находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 31 очко после 23 игр. "Краснодар" занимает второе место в чемпионате России, имея на своем счету 35 очков после 19 матчей.

Теги
Российский футбол
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