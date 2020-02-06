Китаец Вэй И не примет участие в шахматном турнире в Праге из-за ситуации с коронавирусом

По информации портала, китайский гроссмейстер, занимающий 20-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), выполнил все формальные требования для участия в турнире, но был вынужден отказаться от выступления. Вместо него приглашение на турнир получил иранец Алиреза Фируджа.

ТАСС, 6 февраля. Китаец Вэй И не сыграет на международном шахматном турнире в Праге из-за ситуации со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает портал Chess Daily News .

"Это было очень сложное решение для меня. Но непростая ситуация с коронавирусом в Китае, которая становится только тяжелее, сделала мое участие в турнире невозможным. Жаль, но я все еще с нетерпением жду возможности выступить в Праге. Возможно, это произойдет в следующем году", - сказал Вэй И.

Шахматный турнир в Праге пройдет с 11 по 22 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.