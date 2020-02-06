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Летние олимпийские виды спорта

"Уралочка" лишилась шансов на выход в плей-офф волейбольной Лиги чемпионов

В четверг клуб из Свердловской области уступил московскому "Динамо"

ТАСС, 6 февраля. Российский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) обыграл "Уралочку" из Свердловской области в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:16, 25:23) в пользу "Динамо".

После пяти туров "Динамо" с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы Е и уступает "Каннам" (Франция), также набравшим девять очков, по дополнительным показателям. Болгарская "Марица" располагается на третьей строчке (7), "Уралочка" занимает последнее, четвертое место, имея в активе пять очков.

На групповом этапе 20 команд разделены на четыре группы. Победители групп и три сильнейших клуба из числа занявших вторую строчку в своих группах пробьются в плей-офф. Потерпев поражение от "Динамо", "Уралочка" лишилась шансов на выход в плей-офф.

В следующем туре "Динамо" дома сыграет с "Каннами" 18 февраля, "Уралочка" в этот же день на выезде сыграет с болгарской "Марицей".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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